Energica Motor Company: entra nel capitale l’ex pilota di Formula 1 Pierluigi Martini

simone borghi 11 luglio 2019 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Il noto ex-pilota di Formula 1, Pierluigi Martini, ha partecipato all’operazione di aumento di capitale di Energica Motor Company comunicato lo scorso giugno, acquisendo una quota di capitale sociale della società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni e già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato MotoE.Pierluigi Martini, pilota romagnolo classe '61, è tra i più noti piloti italiani di Formula 1 dove approda nel 1985 con il team Minardi con cui stringe un forte sodalizio; dopo l'esperienza in Formula 1, nel 1999 trionfa alla 24 Ore di Le Mans.Martini ha così dichiarato: “Nella vita ci vuole coraggio e tanta energia, in Energica c’è questo mix! Ben vengano questi imprenditori italiani che con l’innovazione sfidano i mercati internazionali e sono particolarmente lieto di partecipare a questo progetto con il mio contributo.”