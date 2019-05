Energia sostenibile e applicazioni digitali: nuova intesa tra CDP, Snam e Ansaldo Energia

Alessandra Caparello 30 maggio 2019 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Individuare, valutare e realizzare congiuntamente progetti di innovazione in ambito energetico, con particolare riferimento alla digitalizzazione di reti e impianti, alla ricerca e sviluppo per l’utilizzo dell’idrogeno come fonte di energia e all’efficientamento energetico. Questo l’obiettivo dell’intesa firmata a Roma dagli amministratori delegati di CDP, Fabrizio Palermo, di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini, e di Snam, Marco Alverà, con l’obiettivo di avviare iniziative comuni.Nel dettaglio, le aree oggetto dell’accordo, come si legge nella nota riguardano la digitalizzazione (robotica, utilizzo di Big Data e Cyber Security), il monitoraggio e la diagnostica predittiva di reti e impianti complessi, l’efficientamento energetico degli impianti e dei consumi e la generazione distribuita, le attività di ricerca e sviluppo sia per il settore del gas naturale liquefatto (GNL) sia per l’utilizzo dell’idrogeno in ambito domestico, industriale e nella produzione di elettricità e e possibili sinergie tra elettrico e gas.