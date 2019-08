Energia, rinnovabili verso il sorpasso (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 22 agosto 2019 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

Secondo la più recente analisi di Terna, in giugno la produzione netta delle centrali italiane è stata pari a 24,7 miliardi di chilowattora, di cui il 48% da fonti pulite (11,75 miliardi) e il restante 52% da fonte termoelettrica. E' quanto indica il Sole 24 Ore nella prima pagina dell'edizione odierna, nell'articolo: "Energia, rinnovabili verso il sorpasso"."Il sorpasso non è lontano. Le fonti elettriche rinnovabili — come il sole del fotovoltaico, il vento dell'eolico e l'acqua dell'idroelettrico — sono a un passo dal raggiungere e scavalcare la produzioni delle centrali 'fossili', cioè quelle alimentare con carbone, petrolio e soprattutto metano. E già in diversi momenti beneficati da sole pieno e vento teso le centrali termoelettriche sono rimaste spente per qualche ora. Per esempio, il giorno di Ferragosto: 35% termoelettrico e il 55% di rinnovabile (il 10% altre fonti)", rileva l'articolo.