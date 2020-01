Energia rinnovabile tocca nuovi picchi in Italia, boom dell'eolico nel 2019. Il confronto con Danimarca

Titta Ferraro 17 gennaio 2020 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

L'Italia avvicina a piccoli passi l'ambizioso obiettivo di emissioni zero entro il 2050. In attesa che prenda il via il green deal dell'UE da 1.000 miliardi di euro, i dati del 2019 evidenziano l'ulteriore aumento della domanda di energia soddisfatta attraverso fonti di energia rinnovabile. E' pari al 35,3% della domanda elettrica italiana, valore in crescita rispetto al 34,7% del 2018. L'Italia è uno dei paesi più avanti sul rinnovabile anche se c'è chi presenta numeri ancora più soddisfacenti come la Danimarca che vede quasi la metà dell’energia consumata (il 47%) pervenire dall'eolico e punta a raggiungere il 50% nel 2020 e arrivare al 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2035.Tornando all'Italia, nel mese di dicembre 2019 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l’86,7% con produzione nazionale e per la quota restante (13,3%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (22,5 miliardi di kWh) è risultata in flessione (-2,5%) rispetto a dicembre 2018. In crescita le fonti di produzione eolica (+28,2%), idrica (+23,8%) e fotovoltaica (+2,9%); in flessione quelle termica (-12,1%) e geotermica (-7,4%).