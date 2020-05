Energia: effetto Covid sui consumi, a marzo -15%. Calo record delle emissioni di Co2

Valeria Panigada 5 maggio 2020 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

L’effetto Covid-19 impatta sul settore energetico sul fronte dei consumi, dei prezzi e delle emissioni Co2. È quanto emerge dall’analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell'ENEA che evidenzia una diminuzione del 7% rispetto al 2019 dei consumi di energia nei primi tre mesi dell’anno, con un picco del -15% per il solo mese di marzo. Inoltre, ENEA stima un possibile calo del 20% nel secondo trimestre 2020 e di ben oltre il 10% per l’intero semestre.Ma non solo. Nel primo trimestre dell’anno le emissioni di Co2 hanno segnato una drastica diminuzione (-10% circa) con la previsione di un -15% nel semestre. “Un calo senza precedenti – sottolinea Francesco Gracceva, l’esperto ENEA che ha curato l’analisi – tenuto conto che nel 2019 si è registrato un -1,5%".Sul fronte prezzi, l’analisi ENEA evidenzia che il forte calo sui mercati all’ingrosso dei primi tre mesi dell’anno, accentuato dalla crisi sanitaria, ha già prodotto effetti rilevanti per i consumatori. “Nella media del I semestre 2020 il prezzo dell’elettricità sul mercato tutelato sarà inferiore del 13% rispetto al II semestre 2019, quello del gas del 9%, a fronte di ribassi della materia prima del 26% per l’elettricità e del 12% per il gas. Queste diminuzioni – spiega l’esperto – non hanno ancora recepito pienamente i cali dei prezzi all’ingrosso, che nel semestre potranno essere intorno al 30% per l’elettricità, del 20% per il gas”.