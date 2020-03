Energia: bollette in forte calo nel secondo trimestre, -18,3% per l’elettricità e -13,5% per il gas

Daniela La Cava 26 marzo 2020 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Bollette dell’energia elettrica e del gas in forte ribasso nel secondo triemstre. Secondo i dati diffusi dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), le perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell’emergenza Covid-19, e una sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali portano infatti ad una riduzione del 18,3% per l’elettricità e del 13,5% per il gas per la famiglia tipo in tutela.