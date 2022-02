Energia: Upb, ipotesi calo quotazioni nel 2023 potrebbero rivelarsi superate in breve tempo

Redazione Finanza 3 febbraio 2022 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

"Per quanto attiene alla dinamica dei prezzi i rischi sono in prevalenza al rialzo, soprattutto per l’anno prossimo. I mercati delle materie prime energetiche sono inquesta fase molto volatili, per cui le ipotesi di una flessione delle quotazioni nel 2023 potrebbero rivelarsi superate in breve tempo. Inoltre le strozzature nell’offerta di beni intermedi e i rincari nei servizi di trasporto, ritenuti da molti analisti come temporanei, potrebbero anche risultare più persistenti di quanto diffusamente atteso".E' quanto si legge nella nota sulla congiuntura di febbraio pubblicata dall'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb).