Energia, Draghi: 'obiettivo medio termine ridurre dipendenza da combustibili fossili e aumentare utilizzo rinnovabili'

20 ottobre 2021

MILANO (Finanza.com)

"Il nostro obiettivo di medio termine resta quello di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare sostanzialmente l'utilizzo di fonti rinnovabili". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenuto stamattina al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue, nel rassicurare gli italiani sull'impegno del governo a tutelarli contro l'incubo del caro-bolletta."Vogliamo procedere con la transizione ambientale e rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo posti per il 2030 e il 2050. Allo stesso tempo, lo Stato deve tutelare le fasce più deboli della popolazione dai costi della trasformazione energetica e assicurarsi che i tempi della transizione siano compatibili con le capacità di adattamento delle aziende".Ancora il presidente del Consiglio:"La transizione ecologica non comporta necessariamenteuna distruzione di posti di lavoro ma semmai un ampliamento dell'occupazione, ci sono alcuni dati di alcuni Paesi" che sono a uno stadio più avanzato che "dal punto di vista dell'occupazione sono incoraggianti".