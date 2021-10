Enel x con Gogoro per per rendere le reti elettriche di Taiwan più “smart”

Redazione Finanza 26 ottobre 2021 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Enel X, leader mondiale in virtual power plant (VPP) e servizi di demand response, e Gogoro, leader tecnologico mondiale per gli ecosistemi di scambio delle batterie che consentono una mobilità urbana sostenibile, hanno annunciato che favoriranno l'integrazione di energia rinnovabile nelle reti elettriche a Taiwan, utilizzando la piattaforma VPP di Enel X e la piattaforma di scambio delle batterie della Rete Gogoro. Il progetto è stato ideato per supportare la rete elettrica locale gestita dall’azienda pubblica Taiwan Power Company (TPC). L'annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa ospitata da TPC a Taipei, Taiwan.