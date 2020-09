Enel vuole replicare modello Open Fiber in America Latina, titolo sale a Piazza Affari

Titta Ferraro 7 settembre 2020 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva oggi per Enel che segna +1,5 per cento circa in area 7,53 euro. Il Sole 24 Ore ieri ha rimarcato come il CdA di Enel potrebbe analizzare l'offerta di Macquarie (3,85 miliardi di euro) per la sua partecipazione del 50% in Open Fiber il prossimo 17 settembre. L'articolo aggiunge che Enel cercherà di replicare il successo di Open Fiber in America Latina attraverso Ufinet, società in cui detiene una quota del 20% tramite Enel-X.Sui giornali continua a tenere banco la questione rete unica ma il ceo di Enel Francesco Starace preferisce non esprimersi. "A me interessa cablare, tutto il resto un po' meno”, ha tagliato corto Starace a margine del Forum Ambrosetti tenutosi a Cernobbio.