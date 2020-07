Enel vince la sua prima gara in India per un progetto solare da 420 MW

Alessandra Caparello 1 luglio 2020 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

In accelerazione a Piazza Affari il titolo Enel che al momento segna un +0,78% a 8,55 euro. A trainare le azioni di Enel la notizia della prima gara vinta in India per un progetto solare da 420 MW, una notizia positiva per la società Enel che accresce significativamente il suo posizionamento in India, con la prima gara vinta per la fornitura energetica della durata di 25 anni con un impianto solare da 420 MW che dovrebbe essere operativo già per la fine del 2021 con un investimento complessivo di 180 $mn. Enel è entrata in india qualche anno con prospettive di crescita significative in un paese con un solido piano di sviluppo rinnovabili nei prossimi anni. La nuova relizzazione segue l`aggiudicazione di un altro progetto eolico da 190MW vinto da Enel nel settembre dell`anno scorso.