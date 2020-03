Enel: utile netto in crescita del +17,4%. Dividendo a 0,328 euro per azione

Alessandra Caparello 20 marzo 2020 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Utile netto ordinario a 4.767 milioni di euro (4.060 milioni di euro nel 2018, +17,4%) e ricavi a 80.327 milioni di euro (75.575 milioni di euro nel 2018, +6,3%) per Enel che alza il velo sui risultati dell'esercizio 2019. Il margine operativo lordo ordinario (EBITDA ordinario) del 2019 ammonta a 17.905 milioni di euro, con un incremento di 1.747 milioni di euro rispetto al 2018 (+10,8%). Il risultato operativo (EBIT) del 2019 ammonta a 6.878 milioni di euro, in diminuzione di 3.022 milioni di euro (-30,5%) rispetto al 2018.Il dividendo complessivo proposto per l’intero esercizio 2019 è pari a 0,328 euro per azione (di cui 0,16 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2020).