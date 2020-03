Enel traina il Ftse Mib, tassi ai minimi fanno volare tutte le utility

Titta Ferraro 4 marzo 2020 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Impennata di Enel e delle altre utility all'indomani della mossa della Federal Reserve che ha fatto scattare il violento rally dei bond. Il Treasury a 10 anni statunitense è sceso per la prima volta sotto il muro dell'1% e anche in Europa i tassi vi riportano verso i minimi storici. Il Bund viaggia a -0,63%, mentre il tasso del Btp decennale è sceso fino a 0,924%, non lontano dal minimo storico di 0,805% toccato a settembre 2019.Esultano così tutte le utility con lo Stoxx Europe 600 Utilities che segna +1,2% portando a quasi +10% il saldo da inizio anno. A Piazza Affari Enel sale del 2% in area 7,95 euro portando a +12,5% il saldo Ytd, nel podio delle migliori del Ftse Mib nel 2020 dietro a UBI (+22%) e Nexi (+20%).Tra le altre +1,8% per Snam e Terna, +1,05% Hera e +1,39% A2A.