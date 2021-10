Enel strappa a +2% a Piazza Affari, miglior titolo oggi del Ftse Mib

Titta Ferraro 19 ottobre 2021 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

Ulteriore accelerazione a Piazza Affari per il titolo Enel che arriva a segnare oltre +2% in area 7,05 euro. A dare slancio all'utility guidata da Francesco Starace sono le notizie in arrivo dalla Spagna con il governo che sarebbe pronto a rivedere le misure varate per far fronte allo shock caro-bollette e che andavano a colpire proprio i gruppi energetici che operano nel paese. Il quotidiano economico Cinco Dias riporta l'indiscrezione che l'esecutivo iberico fisserà un limite di prezzo a 60 euro per megawattora (MWh), prezzo poco sopra i costi di produzione per l'energia nucleare (57 euro per megawattora).Enel è presente in Spagna con la controllata Endesa che rappresenta circa il 30% dell'ebitda del gruppo.