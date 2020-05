Enel sorride alla vigilia dei conti, analisti positivi dopo solidi numeri Endesa

Titta Ferraro 5 maggio 2020 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Si muove bene a Piazza Affari il titolo ENEL (+1,55% a 6,103 euro) alla vigilia dei conti trimestrali. Ieri intanto sono arrivati i numeri positivi di Endesa che ha riportato risultati adjusted superiori alle attese. L'utile netto adj è stato di 577 mln (+59% a/a) rispetto ai 511 mln del consensus. La controllata di Enel, che è la principale azienda nel settore elettrico in Spagna, ha confermato guidance e dividendo offrendo buone indicazioni sulla possibilità di compensare gli effetti COVID durante l'anno.Deboli invece le indicazioni dai risultati di Enel Americas che riporta un Ebitda giù del 6,7% a $848 mln prevalentemente a seguito dell'impatto negativo dei cambi che pesano per circa 150$ mln. Gli analisti di Equita sottolineano come il management non abbia dato nessuna indicazione precisa sugli effetti Covid che in questo momento sono avvertiti solo in termini di calo della domanda elettrica (-13%). "L`impatto più rilevante è relativo ai cambi che può pesare per 600-800 mln $ su base annua ai correnti livelli - rimarca la sim milanese - . I risultati di Enel sono attesi per il 6 di maggio. Ci attendiamo una buona performance di tutte le divisioni (ad eccezione del Latam per l'effetto cambi).