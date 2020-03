Enel segna -7% e Terna -12%, utility tra i pochi titoli a trattare

Titta Ferraro 9 marzo 2020 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

All'interno di una Piazza Affari con la maggior parte dei titoli che non fa prezzo per eccesso di ribasso, si segnalano i movimenti delle utility, settore tradizionalmente difensivo. Ha fatto prezzo dopo una iniziale sospensione Enel, il titolo di maggior peso dell'indice Ftse Mib, segnando -7% circa a 7,32 euro. Peggio fa Terna con -12%, Italgas segna oltre -7% così come Snam. Contiene i cali a -4,4% Hera.