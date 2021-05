Enel scatta sul Ftse Mib, oggi assemblea. Apertura su acquisizioni e buyback

Titta Ferraro 20 maggio 2021 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Giovedì tonico a Piazza Affari per Enel. Il titolo della società di maggior peso del Ftse Mib segna un rialzo dell'1,5% circa in area 8,08 euro. Oggi è in programma l'assemblea degli azionisti di Enel.Dalle risposte agli azionisti prima dell'assemblea, riportate dall'agenzia Reuters, Enel avrebbe dichiarato per quanto riguarda le acquisizioni che si concentrerà sulle reti di distribuzione elettrica e sugli asset d'uso della sua controllata Enel X oltre che sul riacquisto di minorities in alcune delle sue controllate. La società potrebbe anche prendere in considerazione l'acquisto di azioni proprie.