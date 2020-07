Enel scatta a +1% oltre gli 8 euro, quota Open Fiber fa gola a molti

Titta Ferraro 10 luglio 2020 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione sopra quota 8 euro per Enel che segna un rialzo dell'1 per cento circa, facendo leggermente meglio del Ftse Mib che al momento segna +0,7%. Gli ultimi rumor vedono Enel aver esteso i colloqui con Macquarie per la cessione della quota detenuta in Open Fiber. Inoltre, sono emerse anche voci di un interesse del fondo infrastrutturale Wren House Infrastructure, che fa capo al Kuwait Investment Office, sempre per la quota di Enel in Open Fiber. Come sottolinea oggi il Corriere della Sera, non va dimenticato che Cdp ha il diritto di prelazione e secondo il quotidiano di via Solferino è improbabile che la Cassa rinunci a esercitarlo in caso di vendita.