Enel sale al 65% della cilena Enel Amèricas, acquistato ulteriore 2,7% per 275 milioni

Valeria Panigada 18 agosto 2020 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Enel ha aumentato la propria partecipazione nella controllata cilena Enel Américas raggiungendo il 65% del capitale sociale. L'incremento è avvenuto a seguito del regolamento di due operazioni di share swap stipulate ad aprile con un istituto finanziario per l'acquisizione fino al 2,7%. Il corrispettivo totale pagato ammonta a circa 324 milioni di dollari, pari a circa 275 milioni di euro, ed è stato finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente, ha precisato il gruppo energetico. L'operazione è "in linea con l’obiettivo annunciato da Enel di incrementare la propria partecipazione azionaria nelle società del gruppo che operano in Sud America, riducendo così la presenza delle minoranze azionarie", si legge nella nota diffusa oggi.