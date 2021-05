Enel sale a Piazza Affari: risultati in linea per Endesa (analisti)

Alessandra Caparello 6 maggio 2021 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Enel sale a Piazza Affari segnando al momento +1,03% a 8,37 euro. Indicazioni leggermente negative secondo Equita dalla trimestrale di Endesa, la più grande società di energia elettrica in Spagna acquisita nel 2006 da Enel.La società iberica in particolare riporta numeri in linea su Ebitda (-9% YoY LfL) e Debito e migliori sull`Utile (-13% YoY LfL). Nel trimestre, l’Ebitda Ordinario è pari a €1019mn (-9% YoY LfL) vs €1005 atteso (consensus €1017mn) e Net Income a € 564mn (-13% YoY LfL) vs €500mn atteso (consensus € 460mn).Endesa ha inoltre sofferto il prolungamento del Covid durante il primo trimestre (minore domanda) e il rialzo repentino dei prezzi energia che tradizionalmente ha effetti negativi nel breve (e positivi nel lungo al rinnovo dei contratti). Endesa inoltre, sottolineano gli analisti della Sim, rimane confindent sulle guidance dell`anno anche grazie ai non ricorrenti del primo trimestre a compensazione, alle azioni manageriali sul fronte retail, e alla normalizzazione.