Enel risale sul Ftse Mib all'indomani stacco dividendo, BlackRock sopra il 5% del capitale

Titta Ferraro 19 gennaio 2021 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

Risalita oggi a Piazza Affari per Enel (+0,63% a 8,639 euro) dopo che ieri il titolo aveva pagato l'effetto dello stacco del dividendo. Intanto dalle comunicazioni Consob emerge che al 13 gennaio Blackrock deteneva il 5,087% di Enel come partecipazione indiretta nell’ambito della gestione del risparmio. La quota è salita rispetto al precedente 4,898%. L'arrotondamento della quota è avvenuto prima dello stacco dividendo di Enel avvenuto ieri. Il colosso guidato da Francesco Starace ieri ha staccano l'acconto dividendo 2020 pari a 0,175 euro, in aumento del 9,4% rispetto a quello dello scorso anno.