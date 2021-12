Enel rinnova partnership con Cinven in Ufinet Latam

Redazione Finanza 22 dicembre 2021 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Enel, tramite Enel X International, ha siglato un nuovo accordo con una holding controllata da Sixth Cinven Fund e una holding controllata da Seventh Cinven Fund (fondi entrambi gestiti dalla società di private equity internazionale Cinven) per l’acquisto in via indiretta, per il tramite di una holding, di circa il 79% del capitale di Ufinet Latam da Sixth Cinven Fund e la contestuale vendita dell'80,5% del capitale della società a Seventh Cinven Fund, al fine di rinnovare la partnership in essere in Ufinet. In base a tale accordo, Enel X International manterrà quindi una partecipazione indiretta del 19,5% nel capitale di Ufinet.In linea con quanto previsto dall'accordo in essere con Sixth Cinven Fund, stipulato nel 2018, Enel X International – che al momento detiene indirettamente il rimanente 21% circa del capitale della società, eserciterà l'opzione call per acquistare il 79% circa del capitale di Ufinet a fronte di un corrispettivo di 1.320 milioni di euro. In base al nuovo accordo Enel X International riceverà contestualmente circa 140 milioni di euro a titolo di distribuzione di riserve disponibili di Ufinet, cifra soggetta a potenziali aggiustamenti al closing e, allo stesso tempo, venderà l'80,5% del capitale della Società a Seventh Cinven Fund per un corrispettivo di circa 1.240 milioni di euro.