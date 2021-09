Enel punta al mercato indiano dell'energia: titolo sale in Borsa

Alessandra Caparello 6 settembre 2021 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Enel punta al mercato indiano. Il colosso elettrico italiano guidato dall’Ad Francesco Sarace guarda con molta attenzione alla possibilità di entrare nel mercato indiano della distribuzione di energia in considerazione anche delle novità normative che il paese asiatico sta introducendo per aprire il settore ai privati. “Siamo interessati all’India. Finalmente questo grande Paese ha reso possibile la proprietà privata di asset di distribuzione”, ha detto l’AD di Enel, Francesco Starace, sabato a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Nel mix energetico italiano meno combustibili fossili ci sono e meglio stiamo tutti. Quanto più velocemente ci disfiamo della percentuale di energia che stiamo producendo da fonti fossili, tanto meglio siamo messi dal punto di vista energetico. Per fare questo è necessario accelerare gli investimenti nelle rinnovabili”. A Piazza Affari il titolo Enel al momento segna un rialzo dello 0,54% a 7,76 euro.