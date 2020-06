Enel: prossimo anno nuovo business dedicato all'idrogeno

Alessandra Caparello 23 giugno 2020 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto riportato da QE, Enel lancerà il prossimo anno un nuovo business dedicato all’idrogeno nei mercati di Stati Uniti, Cile e Spagna.Enel installerà elettrolizzatori nei suoi parchi solari ed eolici per produrre idrogeno da utilizzare per lo stoccaggio di energia o da vendere a clienti industriali. Secondo il quotidiano, Enel sarebbe già in trattative con aziende interessate a firmare contratti di lungo termine per l’acquisto dell’idrogeno. “Riteniamo che lo sviluppo idrogeno sarà una parte del piano strategico di Enel che verrà presentato a fine anno – dice Equita - e che dovrebbe avere per la prima volta un respiro decennale, anticipando quindi anche i temi di sviluppo idrogeno nel medio lungo termine”.