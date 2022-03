Enel: proposto dividendo per il 2021 a 0,38 euro (+6,1%)

Daniela La Cava 18 marzo 2022 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Il dividendo complessivo proposto per l’intero esercizio 2021 è pari a 0,38 euro per azione (di cui 0,19 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2022), in crescita del 6,1% rispetto al dividendo complessivo di 0,358 euro per azione riconosciuto per l’intero esercizio del 2020. Lo ha annunciato Enel presentando i conti del 2021.