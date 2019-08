Enel, pronti tre miliardi di dollari da investire. Sfida con i cinesi in Sudamerica (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 30 agosto 2019 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Operazioni di M&A, ovvero di fusioni e acquisizioni, vedono protagonista in Italia Enel, che è pronta a investire tre miliardi per rilevare due distributori di elettricità: Luz del Sur in Perù e Chilquinta in Cile, entrambe messe in vendita dal gruppo nordamericano Sempra. E' quanto riporta il Sole 24 Ore, aggiungendo che a essere interessate alle due società sono anche l'utility China Three Gorges, fondi americani ed Engie."Il parterre dei concorrenti è sicuramente competitivo, anche se bisognerà capire quanti alla fine andranno alle offerte vincolanti - scrive il Sole 24 Ore - I cinesi sembrano il competitor più pericoloso, ma è noto che non amano mettere mano al portafoglio se il rendimento atteso rispetto all’esborso non è più che consistente".Ancora il quotidiano di Confindustria scrive che Enel, "che proprio in questi giorni - complice lo sprint dato a piazza Affari dalla formazione di un nuovo governo - ha raggiunto un nuovo record di capitalizzazione (67,5 miliardi), ha messo fieno in cascina con l'aumento di capitale da oltre 3 miliardi della controllata Enel Americas quasi interamente sottoscritto nel corso di luglio". E che, "secondo gli analisti, ha una potenza di fuoco per lo shopping fino a 10 miliardi".