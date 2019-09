Enel: pronta a ridurre del 70% emissioni gas a effetto serra entro 2030

Daniela La Cava 18 settembre 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Enel accelera il suo percorso verso la decarbonizzazione. Il gruppo energetico guidato da Francesco Starace si è impegnata a ridurre del 70% le proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh entro il 2030, rispetto ai valori del 2017, come certificato dall’SBTi. "Il nuovo impegno, che segue quello delle Nazioni Unite per limitare l’aumento massimo delle temperature di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, segna un significativo passo avanti verso il conseguimento dell’obiettivo di emissioni zero nel 2050", si legge in una nota. Nel percorso verso le emissioni zero, entro il 2021 il Gruppo Enel accrescerà la propria capacità rinnovabile di oltre il 25%, riducendo allo stesso tempo la capacità termoelettrica di oltre il 15% dai livelli attuali.