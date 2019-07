Enel positiva a Piazza Affari, Moody's migliora outlook a positivo

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva per Enel a Piazza Affari, dove il titolo mostra un rialzo dello 0,6% a 6,49 euro. Ieri Moody's ha confermato il rating, ma ha rivisto al rialzo l'outlook che passa da stabile a positivo. Una decisione che segue il giudizio di Fitch che pochi mesi fa ha alzato il giudizio sul big energetico italiano.Intanto gli analisti di Banca Akros si attendono per Enel "una potenza di fuoco per M&A di 10 miliardi di euro". Confermata la raccomandazione accumulate, con target price di 6,5 euro.