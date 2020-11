Enel: per Banca Akros è ora da acquistare, sotto lente obiettivo riduzione emissioni di gas a effetto serra

Redazione Finanza 2 novembre 2020 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Promozione da accumulate a buy per Enel da parte di Banca Akros, con un target price di 9 euro. Nei giorni scorsi Enel ha annunciato di essere impegnata a ridurre dell’80% le proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh entro il 2030, prendendo come anno di riferimento il 2017. "Accogliamo con favore il nuovo obiettivo di ridurre le emissioni", commentano gli esperti di Banca Akros che hanno recentemente "proposto per la prima volta in Italia una nuova metrica ibrida: l'Ebitda nella power generation rispetto al ratio di intensità di CO2". In base alle nostre stime, segnalano ancora da Akros, Enel migliorerà 'enormemente' questo rapporto nei prossimi anni (a 31,6 volte nell'esercizio 2023 dalle 23,4 volte nel 2019).