Enel: nessuna novità prevista oggi su Open Fiber dopo aggiornamento offerta Macquarie

Valeria Panigada 15 ottobre 2020 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Enel non dovrebbe prendere decisioni in merito all'offerta di Macquarie per il 50% di Open Fiber nel Cda previsto oggi. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, secondo cui Enel avrebbe ricevuto da Macquarie a inizio settimana un aggiornamento della precedente offerta con due proposte distinte, una per l'acquisto di una quota del 50% e l'altra per una quota del 40% (che lascerebbe spazio a CdP per salire al 60% di Open Fiber). "La tempistica inizialmente indicata da Tim dopo la firma della lettera d'intenti con CdP del 31 agosto è chiaramente slittata", sottolineano gli analisti di Equita, che si aspettano il completamento della valutazione degli asset da parte degli advisor nominati da Tim e CdP per ottobre, mentre il processo non è ancora potuto partire. Secondo la sim milanese, la tempistica rimane incerta anche se potrebbe essere questione di settimane.