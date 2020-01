Enel mai così in alto: record in Borsa e market cap oltre gli 80 miliardi

Titta Ferraro 29 gennaio 2020 - 12:09

MILANO

Tra le blue chip milanesi si segnala oggi il nuovo massimo storico toccato da Enel a 7,961 euro. Per il titolo di maggior peso del Ftse Mib si tratta di un coronamento della rincorsa delle ultime settimane (oltre +12% da inizio anno) e in generare di un ultimo anno che ha visto il titolo balzare in avanti di oltre il 50%.Il record di capitalizzazione di oltre 80 miliardi di euro è frutto anche dell’effetto del calo dei tassi di mercato. Le utility risultano tradizionalmente inversamente correlate con il livello dei tassi.