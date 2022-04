Enel: lanciato bond legato alla sostenibilità da 750 mln sterline, domanda quasi 3 volte l'offerta

Valeria Panigada 5 aprile 2022 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la controllata Enel Finance International, ha collocato sul mercato un bond legato agli obiettivi di sostenibilità (Sustainability-Linked bond) rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 750 milioni di sterline, pari a circa 900 milioni di euro.La nuova emissione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra.“In linea con la strategia di Enel, si prevede che il conseguimento di questi obiettivi porterà a un minor costo del debito di gruppo e al raggiungimento del target industriale Net Zero al 2040 per emissioni dirette e indirette”, ha commentato Alberto De Paoli, direttore finanziario di Enel.L’emissione, con durata sette anni, ha ricevuto richieste in esubero per quasi 3 volte, totalizzando ordini complessivi per circa 2,1 miliardi di sterline.