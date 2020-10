Enel lancia “Sustainability-Linked bond” da 500 mln£

Daniela La Cava 14 ottobre 2020 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Enel Finance International, società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha annunciato ieri il lancio sul mercato in sterline un “Sustainability-Linked bond” single-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 500 milioni di sterline, pari a circa 550 milioni di euro. L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per quasi 6 volte, totalizzando ordini per un importo pari a circa 3 miliardi di sterline ed una partecipazione significativa di Investitori Socialmente Responsabili (SRI), permettendo al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori.Il successo dell’emissione sui mercati, spiega Enel nel comunicato, è un chiaro segnale di riconoscimento della strategia sostenibile del gruppo e della sua capacità di generare valore contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili (“SDG”) fissati dalle Nazioni Unite. Il valore della sostenibilità si è riflesso ancora una volta sulla domanda e sulle meccaniche di pricing dell’emissione, consentendo ad Enel di ottenere un vantaggio economico di circa 15 bps rispetto ad una emissione obbligazionaria priva di caratteristiche sostenibili.L’emissione, la prima nel suo genere sul mercato in sterline, è volta a soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo e segue l’adozione da parte di Enel di un “Sustainability-Linked Financing Framework”, il primo documento a livello mondiale che presenta l’intera strategia finanziaria “Sustainability-Linked” tramite molteplici soluzioni di finanziamento.