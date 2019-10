Enel inaugurato il più grande impianto eolico greco

Daniela La Cava 15 ottobre 2019 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili greca Enel Green Power Hellas, ha connesso alla rete il nuovo impianto eolico Kafireas, il più grande del suo genere nel Paese, grazie a una capacità di totale di oltre 154 MW. Lo si apprende in una nota di Enel nella quale si indica che l'impianto è situato nella municipalità di Karystos (Evia), con un investimento totale di circa 300 milioni di euro. Antonio Cammisecra, a.d. di Enel Green Power ha commentato: “Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo mettendo in rete il più grande impianto eolico in Grecia, uno dei primi Paesi in cui siamo approdati con le nostre attività rinnovabili, oltre un decennio fa".