Enel: il 5 novembre i conti, ma per analisti "il trigger è il Capital Markets Day" di fine mese

Redazione Finanza 27 ottobre 2020 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Anche per Enel si avvicina il test dei conti trimestrali e dei primi 9 mesi del 2020, in calendario il prossimo 5 novembre a mercati chiusi. In attesa dei risultati gli analisti di Mediobanca Securities, che hanno una raccomandazione outperform e target price di 8,60 euro sul gruppo energetico italiano, hanno snocciolato le loro stime. Nel dettaglio, gli esperti di piazzetta Cuccia stimano per Enel un Ebitda ordinario a 13,1 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2020 (-1%), un utile netto ordinario di 3,447 miliardi (+5%), con un debito atteso in crescita del 6% a 49,2 miliardi."Enel dovrebbe riportare un Ebitda ordinario in calo dell'1% e l'utile netto ordinario in aumento del 5% - segnalano da Mediobanca - numeri che sembrano abbastanza decenti nell'attuale scenario. Vale la pena sottolineare che il prossimo trigger significativo per l'azienda è il prossimo Capital Markets Day di fine novembre".