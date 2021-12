Enel: finanziamento BEI da 120 mln per transizione energetica in Italia

Redazione Finanza 20 dicembre 2021 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Enel ha ottenuto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) un finanziamento sustainability-linked di 120 milioni di euro. Il finanziamento prevede interventi di efficientamento energetico in edifici residenziali e la realizzazione di progetti rinnovabili di piccole e medie dimensioni in Italia.Secondo stime della BEI, i progetti finanziati apporteranno un risparmio energetico di circa 19 Gigawattora e la generazione di circa 193 Gigawattora ogni anno, contribuendo a sostenere circa 940 posti di lavoro durante la fase di implementazione.