Enel: entro il 2030 Sardegna prima regione italiana ad allinearsi al modello libero da fonti fossili

Alessandra Caparello 26 luglio 2021 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

«InSardegna non è mai stato portato il gas metano, nel frattempo la chiusura entro il 2025 di due centrali a carbone sull’isola e la predisposizione da parte di Terna di un nuovo cavo sottomarino per aumentare il trasferimento di energia, hanno creato la condizione per un percorso di totale elettrificazione dell’isola” così Starace sul progetto Sardegna dell’Enel. “Con l’installazione di 4/5 mila megawatt di rinnovabili e di un migliaio di megawatt di batterie possiamo rendere entro il 2030 la Sardegna la prima regione italiana ad allinearsi ai modelli del futuro. Il tutto creando posti di lavoro e innescando un processo virtuoso” ha concluso l’ad al Corriere.