Enel, è boom di ordini per bond ibrido perpetuo

Redazione Finanza 1 settembre 2020 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Hanno superato quota 3,5 miliardi di euro gli ordini per il bond ibrido perpetuo Enel il cui collocamento è in corso. La forte richiesta ha portato ad aumentare a 600 milioni di euro l'ammontare dell'emissione rispetto ai 500 mln preventivati.Il bond perpetuo, che avrà un coupon annuo iniziale del 2,250%, non sarà rimborsabile fino al marzo 2027; dopo tale data ci sarà un meccanismo di ricalcolo quinquennale del rendimento basato sul midswap.