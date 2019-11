Enel: deliberato acconto su dividendo 2019 di 0,16 euro per azione

Daniela La Cava 13 novembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Enel ha confermato la politica di dividendi e ha deliberato un acconto sul dividendo 2019 pari a 0,16 euro per azione, in pagamento dal 22 gennaio 2020, in crescita del 14,3% rispetto all'acconto distribuito a gennaio di quest'anno. E' quanto si legge in una nota di Enel. "L’ammontare dell’acconto sul dividendo in questione - ha indicato Enel - è coerente con la politica dei dividendi contemplata dal piano strategico 2019-2021, che prevede l’erogazione di un dividendo complessivo sui risultati dell’esercizio 2019 pari all’importo più elevato tra 0,32 euro per azione e il 70% del risultato netto ordinario del Gruppo Enel".