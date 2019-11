Enel conferma dividendo minimo garantito, cedola in aumento a 0,40 euro nel 2022

Daniela La Cava 26 novembre 2019 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Nel nuovo piano strategico 2020-2022 Enel conferma il dividendo minimo garantito, alzando i target del 2020 e 2021 rispetto al piano dell’anno scorso e fissando un nuovo dividendo minimo per azione. In una nota il gruppo guidato da Francesco Starace afferma che "continuerà a corrispondere, lungo l’arco di piano, il più elevato tra un dividendo del 70% sull’utile netto ordinario consolidato e un dividendo per azione (dps) minimo garantito, con un tasso annuo di crescita composto dell’8,4% del dps implicito e del 7,7% del dps minimo". Nel dettaglio, il dividendo minimo è in aumento di 1 centesimo di euro per azione nel 2020 e 2021 rispetto al piano precedente, con un nuovo obiettivo di 0,40 euro per azione nel 2022.