Enel: collocato suo primo bond sostenibile multitranche da 2,5 miliardi, boom di ordini

Enel Finance International, società finanziaria controllata da Enel, ha lanciato sul mercato europeo un’emissione obbligazionaria “sostenibile” multi-tranche per un totale di 2,5 miliardi di euro destinata a investitori istituzionali, legata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Si tratta del primo General Purpose SDG Linked Bond lanciato da Enel sul mercato europeo. Il bond ha ricevuto richieste in esubero per quasi 4 volte, totalizzando ordini per un ammontare pari a circa 10 miliardi di euro e una partecipazione significativa degli Investitori Socialmente Responsabili (SRI).