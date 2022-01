Enel colloca “sustainability-linked bond” da 2,75 mld in tre tranche su mercato Eurobond

Daniela La Cava 11 gennaio 2022 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Enel Finance International (EFI), la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha lanciato ieri sul mercato Eurobond un “Sustainability-Linked bond” multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 2,75 miliardi di euro.“Questa nuova emissione dimostra ancora una volta l’impegno del Gruppo Enel verso la piena integrazione della sostenibilità in ogni ambito del proprio business, compresa la propria strategia finanziaria. Con questo nuovo Sustainability-Linked bond compiamo un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di finanza sostenibile, che non solo contribuiscono al conseguimento dei target di decarbonizzazione del gruppo, ma consentono anche di stimolare l’intero settore ad adottare strategie finanziarie sempre più sostenibili”.La nuova emissione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra (Scope 1), contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 (lotta contro il cambiamento climatico) delle Nazioni Unite e in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework del gruppo. L'obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 2,5 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 6,6 miliardi di euro ed una significativa partecipazione di investitori socialmente responsabili (SRI), consentendo al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori.