Enel chiude con segno meno, Barclays conferma equalweight

Redazione Finanza 14 aprile 2020 - 17:58

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in lieve calo per Enel che segna -0,09% a quota 6,447 euro. In un report sul settore utilities europeo, gli analisti di Barclays hanno confermato la raccomandazione equalweight su Enel, riducendo però il prezzo obiettivo del 14% a 6,9 euro dagli 8 indicati in precedenza. "Basatosui nostri calcoli - asseriscono gli analisti - il prezzo delle azioni di Enel ha già scontato il valore della pipeline di energie rinnovabili a zero. Vediamo un certo rialzo in termini di valore della pipeline".La favorita di Barclays tra le utilities italiane rimane Snam con rating overweight e target price a 4,9 euro (-11%) dopo aver incluso una creazione di valore inferiore per i nuovi investimenti necessari per convertire parte della rete gas all'idrogeno.