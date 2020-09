Enel, avviata riorganizzazione attività rinnovabili in Centro e Sud America

Valeria Panigada 22 settembre 2020 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Enel avvia una riorganizzazione delle attività rinnovabili nel Centro e Sud America. Il consiglio di amministrazione della sua controllata cilena Enel Américas ha deciso di avviare un processo di fusione con l’obiettivo di integrare le attività rinnovabili non convenzionali del gruppo Enel in Centro e Sud America, escluso il Cile. "L'operazione, coerente con gli obiettivi strategici di Enel, consente un'ulteriore semplificazione della struttura societaria del gruppo", spiega la società.La riorganizzazione societaria prevede l'integrazione in Enel Américas degli attuali asset rinnovabili non convenzionali di Enel in Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panama e Perù, attraverso una serie di operazioni che si concluderanno con una fusione in Enel Américas. La fusione, comportando un aumento della partecipazione di Enel in Enel Américas, richiederà una modifica dello statuto sociale di quest'ultima da parte dell’assemblea degli azionisti per rimuovere le limitazioni esistenti in base alle quali un singolo azionista non può detenere più del 65% dei diritti di voto.