Enel attesa trimestrale con conferma delle guidance. Equita alza target a €9.4 (+1%)

Alessandra Caparello 27 luglio 2021 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

In calo oggi a Piazza Affari il titolo Enel che al momento segna -1,46% a 7,96 euro. Equita si attente che la società guidata da Francesco Starace abbia un buon grado di esposizione ai temi del settore utilities ed in particolare alla crescita della capacità rinnovabile (sia Italia che estero), alle dinamiche del PNRR per gli investimenti in electricity grids, la digitalizzazione, la gigafactory per i pannelli solari, nonchè alla buliding renovation e all’energy saving e all’andamento dei power prices per le produzioni idroelettriche e rinnovabili.Enel ha scontato nei primi mesi dell’anno l’andamento negativo dei margini del retail (sulle posizioni lunghe) e delle currencies che riteniamo possano progressivamente diluirsi durante il secondo semstre dell’anno. Gli esperti si attendono una trimestrale con conferma delle guidance sull’anno e alzano le stime di Ebitda del +1% nel periodo 2022-2024 ed il target price a € 9.4ps (+1%).