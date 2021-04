Enel arrivata all'82,3% di Enel Américas, sborsati 1,3 mld

Valeria Panigada 16 aprile 2021 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Enel ha annunciato i risultati dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (Opa) sulle azioni e sulle American Depositary Shares(Ads) della controllata quotata cilena Enel Américas. L’Opa si è conclusa lo scorso 13 aprile e sulla base dei dati finali, sono risultate essere portate in adesione un totale di 20,19 miliardi di azioni, risultando così necessaria l’applicazione di un coefficiente di riparto pro-rata pari a circa il 37,7%. Pertanto, Enel ha accettato di acquistare nell’ambito dell’offerta cilena 6,9 miliardi di azioni a un prezzo di 140 pesos cileni in denaro e nell’ambito dell’offerta statunitense, 14,1 milioni di Ads a un prezzo di 7.000 pesos cileni in denaro. Il corrispettivo complessivo di 1.065,2 miliardi di pesos cileni (pari a circa 1,3 miliardi di euro) è finanziato, precisa Enel, dai flussi di cassa della gestione corrente e dalla capacità di indebitamento esistente. A seguito dell’acquisto, Enel possiede circa l’82,3% dell’attuale capitale sociale di Enel Américas. Si ricorda che l’Opa è stata promossa nell’ambito dell’operazione di riorganizzazione societaria volta ad integrare le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) in Enel Américas.