Enel anticipa i tempi sull'idrogeno, sarà uno degli elementi del nuovo piano (analisti)

Titta Ferraro 6 ottobre 2020 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione sul fronte idrogeno per Enel. La controllata Enel Green Power Chile (EGP Chile) prevede di partecipare con la società elettrica cilena AME e i futuri partner ENAP, Siemens Energy e Porsche, all’installazione di un impianto pilota per la produzione di idrogeno verde attraverso un elettrolizzatore alimentato da energia eolica a Cabo Negro, a nord di Punta Arenas, nella regione di Magallanes, soggetto all’approvazione da parte delle autorità locali e alla finalizzazione della struttura di finanziamento.L’entrata in esercizio dell’impianto è prevista per il 2022, rendendolo così il primo progetto di questo tipo che produrrà idrogeno in Cile, oltre ad uno dei più grandi in America Latina.Enel in tal modo anticipa i tempi e tale impianto pilota consentirà al gruppo guidato da Francesco Starace di testare le migliori tecnologie ed espandere il business a livello globale. Sviluppi che a detta degli analisti di Equita porteranno l'idrogeno a essere probabilmente uno degli elementi del nuovo piano strategico di gruppo, che vedrà la luce a novembre.