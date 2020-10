Enel al tappeto sul Ftse Mib, giornata no per tutte le utility

Redazione Finanza 5 ottobre 2020 - 17:20

Siavvia alla conclusione una seduta incolore per le utility di Piazza Affari. La modalità risk-on sui mercati ha penalizzato oggi le utility con Enel, titolo di maggior peso di tutto il Ftse Mib, in calo dell'1,27% a quota 7,27 euro. Calo superiore all'1% anche per Hera (-1,52%). Limitano la discesa invece Snam (-0,47%) e Terna (-0,03%).