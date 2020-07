Enel accelera sullo sviluppo ESG: selezione solo da fornitori che rispettano criteri di sostenibilità

Alessandra Caparello 17 luglio 2020 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

In salita il titolo Enel che al momento a Piazza Affari segna +1,98% a 8,42 euro. Il colosso energetico italiano ha promosso un programma di selezione e supporto solo per i fornitori che rispettano criteri di sostenibilità, dando così un’ulteriore spinta allo sviluppo ESG dell’azienda.In particolare i fornitori Enel dovranno certificare e mantenere criteri ESG per poter accedere alla lista di provider per il gruppo ed in cambio riceveranno da Enel supporto nel percorso di crescita con formazione manageriale e tecnica, un miglior accesso al credito (come partner certificati da Enel) oltre alla possibilità di allargare le forniture ad altri comparti di gruppo. Il programma è rivolto alle PMI con fatturato fino a 250mn.“Interessante iniziativa che riteniamo possa ulteriormente rafforzare il ranking ESG di gruppo e quindi favorire il gruppo nelle riallocazioni di capitali e fondi specializzati ESG ormai costantemente in atto (Enel ricordava recentemente un tasso di crescita dell 1-2% annuo ed un peso complessivo intorno all`11% nel capitale)” dicono da Equita.