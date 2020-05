Enel accelera in Borsa dopo notizia interesse per Asset di distribuzione in India

Alessandra Caparello 26 maggio 2020 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

In rialzo a Piazza Affari il titolo Enel che al momento segna un +0,94% a 6,57 euro. Come ricorda Equita, Enel potrebbe essere interessata ad acquisire gli assets di distribuzione elettrica in India messi in vendita da Reliance Infrastructure Ltd. Si tratterebbe del 51% di 2 società di New Delhi (BRPL e BSES) situate nell`area di maggior consumo del paese (con 4.4 mn di clienti nella capitale).In lizza per la presentazione di una non binding offer ci sarebbero anche Torrent Power (Società di generazione Indiana) e Greenko Group (società sostenuta da GIC e da ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY). Ricordano gli esperti che l’acquisizione di asset di distribuzione fa parte della strategia di Enel a livello globale (negli scorsi anni il gruppo ha acquisito assets di distribuzione importanti in LATAM).Un eventuale diversificazione in India potrebbe seguire all`obiettivo strategico di combinare presenza Renewables ed assets di Distribuzione come modello di penetrazione in nuove aree geografiche.L`India oggi è il 7° paese per maggiore attrattività sul fronte renewables (Renewable Energy Country Attractiveness Index pubblicato periodicamente da EY) ed Enel è già entrata nel mercato delle rinnovabili Indiano nel 2015 con l`acquisizione di BLP Energy.